Denuncia Piña desvíos en SIMAS

Al denunciar la presencia de aviadores, desvíos y una mafia en la asignación de obras, el Alcalde de Frontera Roberto Piña, solicitó una auditoría externa a la administración del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos que dirige Eduardo Campos Villarreal.

En el marco de la protesta que mantienen ejidatarios de Frontera en las instalaciones de SIMAS, el edil denunció que existen al menos 10 personas ´enquistadas´ en la nómina de la dependencia que ganan mucho más que el propio alcalde.

"El mismo gerente gana más que yo, por eso juega golf, por eso fuma puro, por eso se la pasa en esos lugares, porque no le cuesta, se lo pagamos los usuarios, debería conocer las colonias de frontera", dijo Roberto Piña.

Se refirió a los problemas de escasez de agua y a la necesidad de ajustar el cinturón." Todos tenemos que ajustar, si le pido a los ejidatarios ajustar sus procesos, también SIMAS debe acabar con los excesos".

"Hay aviadores en esta nómina, pero hay una nómina oculta que creen que no sabemos, pero en eso se están gastando el dinero de SIMAS; también sabemos quiénes son los contratistas en el 80% de las obras", expresó.

Habló de lo que denominó "el verdadero consejo de SIMAS", integrado por Ricardo López Campos, Alfredo Paredes y su padre, quienes se reúnen en Saltillo y toman decisiones sobre la asignación de obras de SIMAS.

Dijo que SIMAS maneja un presupuesto anual de 350 millones de pesos, y en Frontera apenas cuentan con 260 millones de pesos: "Tengo todos los gastos del mundo y una nómina de 400 empleados, SIMAS tiene 100 millones de pesos más que un municipio de presupuesto y yo pregunto en dónde lo invierten, en ranchos, en ganado, en vacas, en aviadores, manteniendo gente que echa leña en redes sociales", cuestionó.

Agregó que en anteriores administraciones estaban impuestos a "pasarle la mano" al alcalde de Frontera, con la "mantequita" para que no objetara la toma de decisiones.

"Pero yo no necesito dinero, no tengo dinero, no me gustan los ranchos, no me gustan los caballos, no se fumar puros, vivo en la occidental y ahí me la paso entre la raza", puntualizó.

Pidió una auditoría permanente, pero real, al sistema de agua, para ver en que se pagan las rentas y los gastos no contabilizados.

Por su parte el Alcalde Mario Dávila, indicó que solo coincide en la petición de que se audite SIMAS y que, si de esa revisión se desprende un argumento sólido de mal manejo, pedir la renuncia del Gerente.

"Que se revise, soy gente de pruebas y razonamiento, si se demuestra con objetividad si hay problemas en el manejo que se cambié de gerente, lo que la ciudadanía demanda es tener agua con un servicio garantizado", indicó Mario Dávila.