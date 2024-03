Denuncian acosos y feminicidios

Denuncian acosos y celeridad de feminicidios dentro de la marcha del Día Internacional de la Mujer, revelando más de cuatro casos de abusos y alrededor de tres familias que exigen se dé con el responsable de arrebatarle la vida a sus seres queridos.

Uno es el caso de Mayin Medellín de 16 años de edad quien denunció al entrenador Emanuel Hernández quien pertenecía a JC Academy, relató para periódico La Voz Monclova que el coach la acosó sexualmente durante el 2023, un acoso que duró de septiembre a noviembre.

La joven decidió alzar la voz y denunciar ante el Ministerio Público al entrenador, el proceso legal continúa mientras que Emanuel Hernández sigue entrenando a menores de edad como si nada hubiera pasado, los demás equipos de porritas saben lo que ha ocurrido pero lo siguen contratando.

Señaló que ha ocurrido otros casos similares con otras de sus compañeras, sin embargo ninguna ha podido darlo a conocer por temor.

"No tengan miedo él no les puede hacer nada, si da vergüenza con tus papás porque no es un tema fácil, pero es lo mejor que puedes hacer, sino esto seguirá con otras niñas. El camino no ha sido fácil, han sido muchas subidas y bajadas, mucha ansiedad, pero se que vamos a salir adelante todas y regresaré a mi deporte"

De igual forma, hubo familias de víctimas de feminicidios que siguen exigiendo que las autoridades hagan su trabajo, como el caso de Berenice Cortés quien desapareció el 20 de enero del 2017, dejando a un niño en orfandad.

Su hermana Renata Cortés, nuevamente acudieron con carteles con la foto de Berenice, externaron que la última pista que tuvieron fue por un sujeto apodado "Chescón" pero su mamá detuvo la investigación y no les permitieron seguir.

"Elizabeth Quiroz siempre estuvo en contra de esta investigación, entorpeciendo todo, tuvimos que ir a las oficinas de Saltillo, cada año que se nos pide hemos ido a las pruebas de ADN, pero hasta ahorita no ha habido respuesta. La vida ha sido angustiando, nos toca la peor parte al igual que a su hijo".