Denuncian fraude clientes de financiera

Personas se manifestaron en la agencia ANM Motors a quienes denuncian por fraude, puesto que han estado pagando para sacar un automóvil el cual debieron de entregarles un mes después, sin embargo no se han responsabilizado ni entregado el dinero erogado.

Los afectados han pagado desde 17 hasta 80 mil pesos, una de ellas es Estefany García quien explicó que ella acudió con las asesoras de ventas el 14 de julio quienes aseguraron que la unidad sería entregada en 25 días posteriores al primer pago.

"Uno supuestamente da el enganche para un carro pero en realidad es una comisión por apertura de crédito y gestión administrativa, yo les pague 17 mil 600 pesos por la papelería y no por el enganche. Regrese a los dos días peor le gerente no me quiso cancelar, por fortuna me asesore y logré cancelar y me regresarán una parte del dinero".

Menciona que hay otras 20 personas que están pasando por lo mismo e incluso tienen más meses dando mensualidades al establecimiento, además, el negocio tiene denuncias por fraude en otras partes del país como Tamaulipas, Monterrey y otros estados.

Ayer se manifestaron alrededor de 10 personas exigiendo que les regresaran el dinero y también cancelar los contratos, la respuesta del gerente fue llamar a Seguridad Pública Municipal para retirarlos, pero al hacer el movimiento de forma pacífica es que los dejaron en paz.

Otro caso es de Daniela Sánchez quien dijo que el gerente solamente se escuda diciendo que no se encontraba en las instalaciones y que desde el mes de mayo estaba al frente.

"Desde el mes de abril a la fecha he pagado 25 mil pesos para un automóvil MG5 que tiene un costo de 450 mil pesos".