Estafador ofrece comprobantes falsos

Familiares de pacientes denunciaron un presunto fraude cometido por un individuo que se hace pasar por trabajador del Banco de Sangre de la Clínica 7 del Seguro Social, que ofrece tramitar comprobantes de donación sin la necesidad de presentar donadores, práctica que ya tiene casi un año.

De acuerdo con testimonios de pacientes afectados, el sujeto que se identifica como Ricardo contacta a personas que buscan donadores de sangre para cirugías o tratamientos médicos y les asegura que puede "resolver" el requisito del hospital a cambio de un pago que va de los 700 a los mil pesos.

El supuesto trabajador afirma laborar en el banco de sangre y explica a las víctimas que se puede realizar el proceso como si se hubieran presentado los donadores, garantizando que las unidades de sangre estén disponibles de inmediato para el paciente o cubrir las unidades que tengan pendientes.

Para iniciar el supuesto trámite, solicita información personal como el nombre del paciente, el número de seguridad social y tipo de sangre, después indica que el comprobante puede estar listo en un corto tiempo, generalmente en menos de una hora.

Sin embargo, el proceso es condicionado a que los familiares realicen primero un depósito o transferencia bancaria, en algunos casos, el individuo asegura que el pago también puede hacerse de manera presencial.

Personas que acudieron al banco de sangre señalaron que esta persona les pregunta si ya realizaron el depósito, en caso de no haberlo hecho, dice que no puede atenderlos porque hay otros trabajadores presentes, insistiendo que primero hagan el pago.

Para generar confianza, el presunto estafador incluso envía a las víctimas la fotografía de un médico del hospital, afirmando que se trata de él, esto con el objetivo de que lo puedan identificar.

Las denuncias indican que este modus operandi no es reciente, ya que se tienen reportes desde junio de 2025, el más reciente se presentó el pasado lunes, por lo que sigue con la práctica.

Familiares de pacientes señalaron que este tipo de fraude se aprovecha de la desesperación de quienes buscan cumplir con los requisitos de donación de sangre para intervenciones médicas urgentes, por lo que exhortaron a la población a caer en engaños y pidieron a la policía cibernética que se actúe al respecto.