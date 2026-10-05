Acusan parcialidad en la justicia a favor de empresarios en conflicto de AHMSA

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Denuncias de parcialidad en la justicia

La impartición de justicia en la entidad opera de forma parcial y acata únicamente los intereses de los sectores patronales, mientras soslaya las demandas laborales de la clase trabajadora, aseveró Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente del movimiento de exobreros en resistencia.

El líder social señaló que existe un marcado sesgo por parte de las autoridades al momento de ejecutar mandamientos judiciales o procedimientos legales, pues actúan con celeridad cuando se trata de proteger el patrimonio corporativo, pero ignoran los derechos y el bienestar de las familias obreras.

Resistencia de los exobreros

Valenzuela de la Torre enfatizó que, lejos de amedrentar o debilitar el movimiento que mantienen en los accesos de Altos Hornos de México (AHMSA), las acciones arbitrarias y los operativos de las fuerzas de seguridad solo fortalecen la cohesión entre los expremiados y reafirman su postura de defensa pacífica.

Finalmente, el vocero reiteró que la comunidad obrera continuará atenta al desarrollo del proceso legal y la eventual subasta de la siderúrgica, al tiempo que exigió un trato equitativo en la aplicación de la ley para que no se privilegie a la parte empresarial sobre el sustento de los trabajadores.