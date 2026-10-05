Localizan con vida a joven desaparecido en Piedras Negras; estaba en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Un joven de 29 años que había sido reportado como desaparecido en Piedras Negras fue localizado con vida y en buen estado de salud en el municipio de Zaragoza.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este domingo 4 de octubre, sobre la carretera federal 29, a la altura del arco de bienvenida al municipio, donde elementos del Mando Coordinado detectaron al joven mientras caminaba por el sector.

Juan Andrés Vallejo Cibrián

Se trata de Juan Andrés Vallejo Cibrián, de 29 años, quien no había sido localizado desde el pasado 28 de septiembre. Su desaparición fue denunciada formalmente ante las autoridades de Piedras Negras el 30 de septiembre.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para realizarle una valoración prehospitalaria, determinando que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones aparentes.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, el joven fue resguardado y trasladado a Piedras Negras, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Personas Desaparecidas para continuar con los protocolos correspondientes y facilitar su reincorporación con sus familiares.