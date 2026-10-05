Cumplen trabajo comunitario tras cometer faltas administrativas en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Diez personas que habían sido detenidas por cometer faltas administrativas cumplieron horas de trabajo comunitario en distintos puntos de Zaragoza, como parte de la sanción establecida por la autoridad.

Los participantes realizaron labores de limpieza y mantenimiento en calles y espacios públicos, una medida que permitió convertir la sanción en una actividad de beneficio directo para la comunidad.

Las labores de limpieza en Zaragoza

Durante las labores, realizadas en zonas cercanas a la vía pública, se implementaron medidas de seguridad para evitar riesgos tanto para quienes efectuaban el trabajo como para automovilistas y peatones.

Una vez cumplidas las horas asignadas, las 10 personas fueron puestas en libertad, conforme a lo establecido en su sanción.

Sanciones transformadas en beneficios comunitarios

Este tipo de medidas busca que las faltas administrativas no solamente tengan una consecuencia para quienes las cometen, sino que también puedan traducirse en acciones que contribuyan a mantener en mejores condiciones los espacios que utilizan diariamente los habitantes.