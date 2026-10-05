Yura Harness ofrece 600 vacantes de producción en Monclova

La empresa Yura Harness, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Monclova, puso en marcha jornadas de reclutamiento de personal con el objetivo de cubrir alrededor de 600 vacantes para operarios de producción disponibles en lo que resta del año.

Requisitos y Capacitación

Durante el proceso de recepción de solicitudes realizado en las oficinas locales del Servicio de Empleo, representantes de reclutamiento de Integra Capital Humano informaron que la convocatoria está abierta para personas mayores de 18 años, con o sin experiencia laboral previa, ya que la compañía imparte capacitación constante a los contratados.

Sueldo y Beneficios

Entre las percepciones y beneficios ofrecidos destaca un sueldo semanal inicial de $2,219.00 pesos, prestaciones de ley, plan de ahorro, vales de despensa, turnos fijos y transporte gratuito para el personal. Adicionalmente, el esquema de incentivos contempla premios por puntualidad y asistencia, tanto semanal como mensual, y bonos por desempeño según el área asignada.

La firma automotriz mantiene abiertos sus canales de atención e invitó a los aspirantes interesados a comunicarse a la línea telefónica gratuita 800-280-80-24 o acudir a los módulos de atención del SNE para integrarse al proceso de selección.