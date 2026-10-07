Buscan a joven de 21 años; familiares piden apoyo para localizarlo

FRONTERA, COAH.- Familiares de Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, solicitaron el apoyo de los medios de comunicación y de la ciudadanía para localizar al joven, quien fue reportado como desaparecido en Frontera.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado, Abel fue visto por última vez el 5 de octubre de 2026 en el municipio, mientras que el reporte de desaparición fue presentado el 6 de octubre.

Último avistamiento y comunicación

Sus familiares señalaron que Abel vive en el Ejido 8 de Enero y que, antes de perder comunicación con él, su madre recibió un último mensaje en el que le indicó: "Voy a la plaza 8 de Enero". Posteriormente, el teléfono del joven se apagó.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, también se recibió un reporte de que Abel habría sido visto en la colonia Diana Laura, acompañado de otro joven.

Asimismo, sus familiares señalaron que habría sido captado por cámaras el día de su desaparición en calles del Ejido 8 de Enero, sin que hasta el momento hayan podido establecer su paradero.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una playera deportiva negra, short negro y sandalias, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares y la ficha de búsqueda.

La familia pidió a quienes cuenten con cualquier información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse con las autoridades.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Centro recibe información en el 911 y en el número 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado.

También está disponible el correo [email protected] para proporcionar datos relacionados con la búsqueda.

Los familiares solicitaron además el apoyo de los medios informativos y de la ciudadanía para compartir la información y contribuir a la localización de Abel Bernardo Castillo Peña.