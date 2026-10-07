Joven permanece horas afuera de Oxxo en Monclova

Una joven permaneció durante varias horas afuera de un Oxxo del Fraccionamiento Monclova, luego de llegar al establecimiento alrededor de las 2:00 de la madrugada.

De acuerdo con empleados del lugar, la joven llegó con un suéter y una mochila. Durante el turno nocturno, un trabajador observó que compró chicles, salió del establecimiento y se sentó a un lado de la puerta.

Con el paso de las horas, el empleado detectó que la joven llevaba una pipa, al parecer de las utilizadas para inhalar sustancias.

Preocupación por la salud de la joven

Por la mañana, al realizarse el cambio de turno, Mary N. relató a La Voz de Monclova que la joven no respondía cuando le preguntaban si se encontraba bien o si necesitaba algo.

"Nunca quiso hablar", señaló.

Mary N. explicó que alrededor de las 9:20 de la mañana decidió solicitar una patrulla, no porque hubiera observado que la joven se encontrara mal, sino porque le preocupaba que a esa hora ya estuviera expuesta directamente al sol y pudiera encontrarse en riesgo para su salud o permaneciera a la vista de todos.

Intervención policial

Elementos policiacos acudieron al lugar y dialogaron durante aproximadamente 10 minutos con la joven, para posteriormente retirarla del sitio.

La empleada del Oxxo dijo desconocer si los policías la llevarían a su domicilio, a la comandancia o a algún otro lugar.

También aclaró que ella no observó la pipa en manos de la joven y que lo único que vio fue que fumó cigarros.

"¡OÍ que les dijo a los policías que la corrieron de su casa!", relató Mary N., quien agregó que la joven no quiso proporcionar más información.