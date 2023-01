Denuncian vecinos basura en arroyo

MONCLOVA., COAH.-Vecinos de la Avenida Oriente y calles 16 y 18 de la colonia Emiliano Zapata denunciaron la gran cantidad de basura acumulada en los márgenes del arroyo que cruza el sector así como en los lotes baldíos del lugar los cuales son utilizados por los vecinos del sector como áreas de basura, generando plagas de cucarachas, roedores y otros animales.

Los vecinos del sector entre los que se encuentra el señor José Alvares solicitaron al municipio acudir a la colonia y realizar la limpieza, toda vez que ya es excesiva la basura que incluso en época de lluvia taponea las alcantarillas, ya que el agua arrastra todo a su paso

Por su parte la señora Abigail García, habitante de la calle 11 mencionó que aunque han colocado anuncios de no tirar basura e incluso han solicitado a la gente que es sorprendida llevando sus bolsas a las áreas "verdes" que no lo hagan, esto parece no importarle a las personas quienes aprovechan cualquier descuido para volver a tirar la basura en esos espacios.

Hay gente que es uy sucia y solo espera que no exista nadie en los espacios para llevar la basura de sus domicilios, incluso hemos sorprendido a personas que tiran colchones viejos y sillones, generando así más contaminación en el lugar.

Los afectados explicaron que es importante que las autoridades municipales pongan cartas en el asunto, pues mencionaron que es mucha la contaminación que existe en el lugar, lo cual además de las plagas, causa enfermedades a quienes habitan el sector en mención.