Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta 200 casos de violencia de género

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha atendido alrededor de 200 casos relacionados con conductas de violencia de género, en su mayoría de índole sexual, presuntamente cometidas por docentes, personal administrativo y estudiantes, lo que ha derivado en 32 bajas definitivas desde el año 2020 a la fecha.

Así lo informaron Denise Mata Moreno, titular del Tribunal Universitario para la atención de casos de violencia de género, y Nadia Libertad Salas Carrillo, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, durante su visita a la Unidad Norte.

La presencia de ambas funcionarias en la región, que abarca de Monclova a Piedras Negras, se dio tras la denuncia anónima de presunto acoso sexual que recientemente trascendió en redes sociales y llegó hasta oficinas centrales en Saltillo.

Durante su intervención, detallaron que, del total de denuncias recibidas desde la implementación del protocolo en 2020, aproximadamente el 30 % corresponde a la Unidad Norte, aunque por cuestiones de confidencialidad no se desglosan cifras específicas por municipio.

En cuanto a las sanciones, precisaron que las 32 bajas definitivas no corresponden exclusivamente a docentes, sino que incluyen a integrantes de toda la comunidad universitaria, entre ellos estudiantes y trabajadores administrativos, al tratarse de un órgano de carácter administrativo que atiende conductas de violencia de género.

Entre las faltas más recurrentes se encuentran el acoso, acoso cibernético, hostigamiento sexual, contacto físico indebido y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, siendo estas últimas las de mayor incidencia dentro de los expedientes analizados.

Las autoridades universitarias explicaron que, al momento de determinar una sanción, se toman en cuenta diversos factores, como la gravedad de la afectación a la víctima, la reincidencia y si existen menores de edad involucrados, lo que influye directamente en la resolución de cada caso.

Asimismo, reiteraron que la política institucional de la UAdeC es de "cero tolerancia" ante este tipo de conductas, con el objetivo de garantizar espacios seguros dentro de la comunidad estudiantil.

Finalmente, señalaron que, si bien la mayoría de las víctimas corresponden al género femenino, también se han registrado denuncias por parte de hombres y de integrantes de la comunidad LGBT, lo que refleja la diversidad de casos atendidos por las instancias universitarias.