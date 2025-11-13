derechohabientes del IMSS en Monclova denuncian falta de medicamentos

Derechohabientes de la Clínica 84 del IMSS denunciaron la suspensión de medicamentos en las recetas, aun cuando forman parte del tratamiento permanente, lo que obliga a los pacientes a adquirirlo por fuera, representando un importante golpe en la economía de las familias.

Victoriano Aguirre Barrientos, derechohabiente afectado, informó que el pasado lunes acudió a consulta en la Clínica 84, para recibir su tratamiento, en donde le retiraron el paracetamol con tramadol que utiliza diariamente para controlar dolores en el pecho y el brazo.

Señaló que el médico familiar le indicó que son instrucciones de la dirección y que van a esperar los estudios que se le realizarán en febrero para ajustarle el tratamiento de acuerdo a los resultados. "No me dieron el medicamento, me mandaron hasta febrero a consulta con el especialista, entonces durante estos meses tendré que comprarlo porque lo necesito, para que me calme el dolor."

Señaló que requiere el medicamento 2 veces al día, y el costo del medicamento oscila entre los 129 y 400 pesos, por caja, en donde tiene que comprar 2 cajas por mes. Lamentó que tenga que usar parte de su pensión para cubrir los medicamentos que deberían ser proporcionados por el IMSS.

Ante esta situación y la serie de quejas que han surgido en contra del Seguro Social, Aguirre Barrientos hizo un llamado a Javier Guerrero, para que regrese a Monclova y atienda las necesidades del instituto, señalando que tras la visita que realizó hace unos meses se tuvo mejoría. "Ojalá y regrese Javier Guerrero, porque cuando vino se compusieron un poquito la cosa, pero ya nada más se fue y volvemos a lo mismo, falta de medicamento, lo de las cataratas y los mismos problemas del Seguro volvieron a renacer," expresó.

Hizo un llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente esta situación, ya que advierten que la suspensión de medicamentos coloca en riesgo a quienes dependen de tratamientos continuos para mantener su salud.