derechohabientes del IMSS en Monclova denuncian falta de medicamentos

La falta de medicamentos en el IMSS obliga a los pacientes a comprar por su cuenta.

Por Gerardo Martínez - 13 noviembre, 2025 - 05:21 p.m.
Derechohabientes de la Clínica 84 del IMSS denunciaron la suspensión de medicamentos en las recetas, aun cuando forman parte del tratamiento permanente, lo que obliga a los pacientes a adquirirlo por fuera, representando un importante golpe en la economía de las familias.

Victoriano Aguirre Barrientos, derechohabiente afectado, informó que el pasado lunes acudió a consulta en la Clínica 84, para recibir su tratamiento, en donde le retiraron el paracetamol con tramadol que utiliza diariamente para controlar dolores en el pecho y el brazo.

Señaló que el médico familiar le indicó que son instrucciones de la dirección y que van a esperar los estudios que se le realizarán en febrero para ajustarle el tratamiento de acuerdo a los resultados. "No me dieron el medicamento, me mandaron hasta febrero a consulta con el especialista, entonces durante estos meses tendré que comprarlo porque lo necesito, para que me calme el dolor."

Señaló que requiere el medicamento 2 veces al día, y el costo del medicamento oscila entre los 129 y 400 pesos, por caja, en donde tiene que comprar 2 cajas por mes. Lamentó que tenga que usar parte de su pensión para cubrir los medicamentos que deberían ser proporcionados por el IMSS.

 

Ante esta situación y la serie de quejas que han surgido en contra del Seguro Social, Aguirre Barrientos hizo un llamado a Javier Guerrero, para que regrese a Monclova y atienda las necesidades del instituto, señalando que tras la visita que realizó hace unos meses se tuvo mejoría. "Ojalá y regrese Javier Guerrero, porque cuando vino se compusieron un poquito la cosa, pero ya nada más se fue y volvemos a lo mismo, falta de medicamento, lo de las cataratas y los mismos problemas del Seguro volvieron a renacer," expresó.

Hizo un llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente esta situación, ya que advierten que la suspensión de medicamentos coloca en riesgo a quienes dependen de tratamientos continuos para mantener su salud.

