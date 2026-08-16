Monclova espera derrama de 8 millones por Coahuila 1000 y béisbol infantil

La celebración del Coahuila 1000 y diversos torneos de béisbol infantil dejarán una derrama económica estimada de entre 6 y 8 millones de pesos en Monclova y la región centro, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil destacó que la llegada de participantes de la competencia y de la ruta turística del Coahuila 1000, así como de entre 15 y 20 equipos de béisbol infantil de distintas categorías, fortalecerá la actividad de la cadena de valor turística durante este fin de semana.

Explicó que la ruta de competencia llegó ayer a Saltillo, mientras que la turística arribó a Cuatro Ciénegas, lo que mantiene una actividad constante en distintos puntos del estado.

A estos eventos se suman torneos estatales y regionales de béisbol organizados por la Federación Mexicana de Béisbol y la Fundación Telmex, que también generan movimiento económico en la región centro.

Villarreal Pérez señaló que los hoteleros reportan una buena ocupación, aunque algunos participantes del Coahuila 1000 llegan a la ciudad sin reservación, debido a que problemas mecánicos en sus unidades pueden impedirles llegar a la meta final.

Consideró que será un buen fin de semana para la cadena de valor turística, debido a la concentración de actividades que benefician no solo al sector hotelero, sino también a restaurantes y establecimientos de servicios.

El alcalde estimó que la derrama económica generada por estos eventos podría ubicarse entre 6 y 8 millones de pesos, principalmente por el consumo en hoteles, restaurantes y servicios.

Añadió que mañana se realizará la premiación del Coahuila 1000, actividad para la que se contempla inicialmente la presencia de alrededor de 400 personas en la ciudad.