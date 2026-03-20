Monclova se prepara para la Copa Maxion INMAGUSA y el Festival Vaquero

Una derrama económica entre 25 y 30 millones de pesos dejará en la Región Centro los eventos deportivos, culturales y el Festival Vaquero que se llevarán a cabo durante las próximas dos semanas en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil destacó que este impulso económico será resultado de la llegada de atletas, visitantes y participantes que acudirán a diversas actividades, entre ellas la Copa Maxion INMAGUSA, cuya inauguración se realizó en el Estadio Monclova, gracias a que la ciudad cuenta con la infraestructura deportiva necesaria para ser sede.

Señaló que miles de deportistas arribarán a la ciudad, lo que permitirá un importante movimiento en sectores como el comercio, hospedaje y servicios, consolidando a Monclova como un punto clave para el turismo deportivo.

Asimismo, adelantó que la próxima semana se desarrollará un torneo nacional de fútbol con la participación de 18 equipos en la categoría menor de 16 años, lo que además representa una oportunidad para que jóvenes talentos sean observados por visores de equipos profesionales.

A la par, se llevará a cabo el Festival Vaquero, previo a la temporada de Semana Santa, fortaleciendo la oferta cultural y turística de la región.

El alcalde subrayó que estos eventos se realizan en coordinación con la iniciativa privada, empresarios y organismos deportivos de Coahuila, lo que permite generar sinergias para atraer más actividades de este tipo.

Finalmente, indicó que, dependiendo de la afluencia, la derrama económica podría incluso superar los 30 millones de pesos, consolidando a Monclova como un destino atractivo para eventos de gran escala.