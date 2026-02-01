Múzquiz: Choque deja un herido y vehículos dañados

MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada del 1 de febrero de 2026, un accidente vial en el cruce de las calles 5 de Mayo y Presidente Juárez, zona centro de Múzquiz, dejó como saldo una persona lesionada y dos vehículos con daños de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 02:57 horas, cuando una camioneta Grand Cherokee Limited 4x4, color blanca, modelo 2022, se impactó contra una Ford F-150, color rojo, modelo 2010, tras pasarse un señalamiento de alto.

El conductor responsable, identificado como José Luis García Rodríguez, de 29 años, fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de daños, lesiones y lo que resulte. El afectado, Fernando Bonilla Ortega, de 36 años, manifestó dolor en la cintura y recibió atención médica por parte de la Cruz Roja.

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a disposición de la autoridad competente. La Dirección de Seguridad Pública reiteró su compromiso de actuar con prontitud en la atención de emergencias y exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales para prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.