Contactanos
Coahuila

Múzquiz: Choque deja un herido y vehículos dañados

El accidente ocurrió en el cruce de 5 de Mayo y Presidente Juárez, a las 02:57 horas.

Por Carlos Macias - 01 febrero, 2026 - 09:44 a.m.
Múzquiz: Choque deja un herido y vehículos dañados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada del 1 de febrero de 2026, un accidente vial en el cruce de las calles 5 de Mayo y Presidente Juárez, zona centro de Múzquiz, dejó como saldo una persona lesionada y dos vehículos con daños de consideración.

      El percance ocurrió alrededor de las 02:57 horas, cuando una camioneta Grand Cherokee Limited 4x4, color blanca, modelo 2022, se impactó contra una Ford F-150, color rojo, modelo 2010, tras pasarse un señalamiento de alto.

       

      El conductor responsable, identificado como José Luis García Rodríguez, de 29 años, fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de daños, lesiones y lo que resulte. El afectado, Fernando Bonilla Ortega, de 36 años, manifestó dolor en la cintura y recibió atención médica por parte de la Cruz Roja.

       

      Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a disposición de la autoridad competente. La Dirección de Seguridad Pública reiteró su compromiso de actuar con prontitud en la atención de emergencias y exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales para prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

      Placeholder
       

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados