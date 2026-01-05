Desaparece Yaneth Ruano en Frontera: su familia pide ayuda

La familia de Yaneth Ruano Orta, de 48 años de edad, solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que saliera de su domicilio alrededor de las 4:00 de la madrugada de este lunes 5 de enero y hasta el momento no se tenga información sobre su ubicación.

¿Qué declaró la familia sobre la desaparición?

En entrevista con el periódico La Voz, su madre, María del Carmen Orta, señaló que integrantes de la comunidad de los Testigos de Jehová les informaron que Yaneth fue vista por el sector conocido como Merco Sierrita, por lo que varios de ellos se trasladaron hasta ese punto para intentar localizarla.

"Ella es muy amable, platicadora e inteligente. Ayer todavía me estuvo llevando a algunos lugares manejando. Hace poco le detectaron un problema de salud y es la primera vez que se sale así; confiamos en nuestro Creador en que pronto regrese", expresó.

Detalles sobre la apariencia de Yaneth Ruano

De acuerdo con sus familiares, al momento de salir de casa Yaneth presentaba episodios de desorientación, lo que ha incrementado la preocupación por su integridad física.

La mujer mide aproximadamente 1.83 metros, es de complexión delgada, tez blanca y al momento de su desaparición vestía blusa gris de manga larga, pantalón de mezclilla y chanclas. Fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Libertad y Múzquiz, en la zona centro del municipio de Frontera.

El reporte correspondiente fue realizado por su hermana, Flor Ruano Orta, de 53 años, quien solicitó que cualquier persona que cuente con información se comunique con el esposo de Yaneth, Hugo, al 8662525257.

La familia reiteró que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de gran ayuda para lograr su pronta localización, y agradeció el apoyo y la solidaridad de la comunidad.