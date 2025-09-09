Desaparece niña de 8 años en Castaños; padre señalado como responsable

Desaparece niña de 8 años en Castaños; señalan a su padre como presunto responsable y piden ayuda urgente

CASTAÑOS, COAH. | 9 de septiembre de 2025 – La comunidad de Castaños y la región centro de Coahuila se encuentra en alerta tras la desaparición de Soeli Vite Velázquez, una niña de ocho años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes. Sus familiares han solicitado el apoyo urgente de la ciudadanía y de las autoridades estatales y federales para localizarla.

Según los reportes preliminares, Soeli fue retirada sin autorización de la escuela primaria Rafael Ramírez, turno vespertino, ubicada en la colonia Independencia. La menor fue llevada presuntamente por su padre biológico, con quien no mantenía contacto desde hace años y quien no tiene la custodia legal de la menor.

?? Señalan posible complicidad y omisiones de elementos policiacos

La madre de la niña, Milagros Vite, denunció que el sujeto llegó a la institución acompañado de elementos policiacos, quienes, lejos de intervenir, permitieron que se llevara a la menor sin ningún tipo de oposición. Esta situación ha generado gran preocupación, ya que ni la madre ni la abuela, quienes tienen la custodia legal de Soeli, fueron notificadas ni dieron consentimiento para el retiro de la niña.

"Sospechamos que los policías pudieron haber sido sobornados. No presentaron ninguna orden ni se identificaron adecuadamente", denunció la madre visiblemente afectada.

Fiscalía ya recibió la denuncia; familia exige activación de Alerta Amber

Milagros Vite informó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y se encuentra a la espera de que se active oficialmente la Alerta Amber, herramienta clave para la localización de menores desaparecidos.

Mientras tanto, la familia ha difundido fotografías y datos de la menor a través de redes sociales, y ha iniciado una campaña comunitaria de búsqueda, solicitando el apoyo de la ciudadanía.

"La integridad de mi hija podría estar en peligro. No sabemos con certeza dónde está ni en qué condiciones. Solo queremos que regrese a casa", expresó entre lágrimas la madre.

¿Quién es Soeli Vite Velázquez?

Edad: 8 años

Cabello: Castaño oscuro, lacio

Tez: Morena clara

Complexión: Delgada

Vestimenta al momento de su desaparición: Uniforme escolar (blusa blanca y falda azul marino)

Señas particulares: Cicatriz pequeña en la ceja derecha

Llamado a la sociedad: cualquier información puede hacer la diferencia

Ante el creciente número de casos de sustracción de menores a manos de familiares sin custodia, organizaciones civiles y colectivos feministas de la región se han sumado a la exigencia de una respuesta inmediata de las autoridades.

La familia pide que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Soeli o de su padre se comunique de inmediato con la Fiscalía General del Estado de Coahuila o al número de emergencias 911. También puede enviarse información anónima a través de redes sociales oficiales o colectivos de búsqueda.

Datos de contacto para reportes ciudadanos:

Fiscalía General del Estado:

800 00 85 400

contacto@fgecoahuila.gob.mx

Emergencias:

911

Redes sociales oficiales:

@FiscaliaCoahuila (X, Facebook e Instagram)

Importancia de la Alerta Amber

La activación de la Alerta Amber en estos casos permite difundir masivamente la información de la menor en medios de comunicación, plataformas digitales, terminales de transporte, carreteras y puntos de revisión, lo cual incrementa significativamente las probabilidades de localización en las primeras horas tras la desaparición.

La familia exige a la Fiscalía no demorar más el proceso, considerando el tiempo crítico que ha transcurrido.

? Una comunidad unida por la búsqueda

Vecinos, docentes y padres de familia del plantel educativo se han mostrado consternados y expresaron su respaldo a la familia. Algunos padres incluso han comenzado a organizar brigadas voluntarias de búsqueda en la zona conurbada de Castaños y Monclova.

"No podemos permitir que una niña desaparezca en plena luz del día y no pase nada. Las autoridades tienen que actuar", dijo un vecino en entrevista.