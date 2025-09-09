Dan de alta en IMSS a los 8 mineros

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras ser atendidos la noche del lunes en la clínica 24 del IMSS, los ocho mineros que fueron rescatados de la mina Drumak fueron dados de alta durante la madrugada de este martes.

Al respecto, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Doctor Gonzalo Martínez, destacando que cerca de las 02:00 horas, los trabajadores retornaron a sus hogares, no sin antes evaluarlos, revisarlos y realizar los trámites administrativos de trabajo.

Cabe señalar que los 8 trabajadores son derechohabientes del IMSS, contando con el alta patronal vigente; ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad, únicamente se encontraban deshidratados y afectados por el ayuno prolongado.

Los mineros recibieron la incapacidad inicial ST7, correspondiente a 1 día y en dado caso, si requieren más días se les otorgarán, pero si las cuestiones clínicas lo permiten, se les da alta.

MINEROS RESCATADOS

Dimas González Villanueva

José Daniel Ayala Pineda

Pablo de Jesús Campos Alvarado

Francisco Javier Varela Pérez

Ramiro Valverde

Jesús Javier Ramos

Julio Cesar Campos Dávila

Mario Alberto González