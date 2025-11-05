Canacintra Monclova impulsa Encuentro de Negocios 2025 para fortalecer empresas locales

Con la participación de 47 empresas locales, regionales y nacionales, Canacintra Monclova puso en marcha el Encuentro de Negocios 2025, un evento en el cual se busca fortalecer el crecimiento y desarrollo de las compañías, con la creación de nuevas relaciones comerciales y productivas que impulsen la economía de la región Centro.

El presidente de Canacintra, Jorge Mtanous Falco, destacó que esta quinta edición superó las expectativas de participación, consolidándose como un espacio clave para vincular a proveedores con grandes industrias.

"Estamos muy contentos porque tenemos la participación de 47 empresas que ya están instaladas, tendremos talleres y mesas de trabajo con empresas de Monterrey, Saltillo, la Laguna y del norte del estado, este tipo de foros nos permite mostrar lo que se produce en Monclova y generar nuevas oportunidades de negocio".

El dirigente empresarial informó que se prevén más de mil citas entre empresas locales, regionales y foráneas, una cifra récord que refleja el interés creciente en la proveeduría y servicios que ofrece el sector industrial de la región.

"El objetivo principal es dar a conocer los productos y servicios de las empresas locales, además de enlazarlas con compañías que están buscando proveedores, sabemos que hay muchas empresas de fuera que no saben lo que aquí se fabrica, ni la capacidad tecnológica que tenemos".

Durante el encuentro que se realizará este 05 y 06 de noviembre se llevarán a cabo mesas de trabajo, conferencias y talleres especializados, en los que participan representantes del sector privado y autoridades estatales.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, el municipio de Monclova y PROMonclova, fortaleciendo la colaboración entre los sectores público y privado para detonar nuevas oportunidades de crecimiento.

Mtanous subrayó que los resultados de ediciones anteriores han sido positivos, ya que varias empresas lograron concretar convenios y abrir nuevas líneas de proveeduría gracias a los contactos generados durante el encuentro.

"Sabemos de empresas que no conocían los servicios y productos que se hacen aquí y ahora ya están comprando en Monclova. ese es el objetivo, que se reconozca la calidad del trabajo local y se abran más puertas para nuestra industria", indicó.