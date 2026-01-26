Monclova ofrece 15% de descuento en impuesto predial 2026

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del mes de enero para acceder al 15 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial 2026, como parte de las acciones para fomentar la participación ciudadana y fortalecer las finanzas municipales que se realizan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para llevar desarrollo parejo a todos los sectores de la ciudad.

Quienes realicen su pago durante enero obtendrán un 15% de descuento; en febrero, el descuento será del 10%, y en marzo, del 5%. Este esquema incentiva el cumplimiento oportuno de la contribución, apoya la economía familiar y permite contar con recursos para la realización de obras y acciones en beneficio de las familias monclovenses.

Como incentivo adicional, el Gobierno Municipal realizará rifas trimestrales entre las y los contribuyentes cumplidos del Predial 2026. Al cierre del primer trimestre se rifará un automóvil; en el segundo trimestre, electrodomésticos; en el tercer trimestre, viajes a Mazatlán; y en diciembre, como cierre del año, se rifará una casa habitación, como reconocimiento a la confianza de la ciudadanía.

Los pagos pueden realizarse en las ventanillas de la Tesorería Municipal, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., así como en los módulos habilitados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en: Soriana Anáhuac, SIMAS Monclova–Frontera, Mall Paseo Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur, Recaudación de Rentas, Gutiérrez Sidermex y Gutiérrez San José.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia del cumplimiento puntual del predial:

"El pago oportuno permite fortalecer los servicios y la infraestructura de la ciudad, y también es una forma de reconocer el compromiso de las y los monclovenses cumplidos", señaló.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para avanzar en acciones que fortalezcan la calidad de vida de las familias monclovenses y fortalezcan el desarrollo de la ciudad.