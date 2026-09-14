Descuento del 50% en impuesto vehicular: Administración Local de Recaudación de Rentas

Este jueves, viernes y sábado, los contribuyentes que mantienen pendiente el pago de su impuesto vehicular tendrán la oportunidad de ponerse al corriente con un descuento del 50 %.

Durante los tres días de promoción, la oficina de la Administración Local de Recaudación de Rentas permanecerá abierta de 9 de la mañana a 12 de la noche, con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones.

Quienes prefieran realizar el trámite sin acudir personalmente a las oficinas también podrán escanear su estado de cuenta y efectuar el pago en línea mediante una cuenta bancaria.

De acuerdo con la información proporcionada, esta promoción representa una medida que anteriormente no se había aplicado en la Recaudación de Rentas, por lo que se considera la primera ocasión en que se ofrece un descuento de esta magnitud para ponerse al corriente en el control vehicular.

Se estima que alrededor del 40 al 45 % del padrón de contribuyentes mantiene algún grado de morosidad en el pago de su control vehicular.

La promoción estará vigente únicamente durante jueves, viernes y sábado, por lo que los contribuyentes con adeudos podrán aprovechar este periodo para regularizar su situación con el descuento anunciado.