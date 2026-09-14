Autoridades realizarán simulacro de fuga de gas LP en Monclova

Un choque entre una pipa distribuidora de gas LP y un tractocamión será la hipótesis del macrosimulacro que se realizará el próximo 19 de septiembre en Monclova, con una duración aproximada de 26 minutos.

Jesury Martínez, presidente del CLAM Monclova y coordinador de Seguridad de AFEMSA, informó que el ejercicio se desarrollará en la colonia Emiliano Zapata Sur, cerca de la avenida Industrial, en el cruce de las vías del ferrocarril y la calle Ecuador.

La hipótesis contempla que, tras la colisión, se registre una fuga de gas LP con riesgo de incendio o explosión, por lo que se activarán protocolos de emergencia, evacuación y control de la zona.

Participarán el CLAM Monclova y CLAM Frontera, Protección Civil y Bomberos de Monclova y Frontera, Cruz Roja Delegación Monclova, Policía del Estado, policías municipales, CFE, Pemex, Transporte y Vialidad, Guardia Nacional, así como empresas y brigadas internas.

Durante el ejercicio se realizará el control de la fuga, ingreso de bomberos, localización de dos personas, extracción vehicular con equipo hidráulico y atención de los lesionados.

Cynthia Lineth Gámez, coordinadora de Capacitación de Compañía SISS Monclova e integrante del CLAM, pidió a la ciudadanía no alarmarse por las sirenas, evitar acercarse al área y seguir las indicaciones de las autoridades.

Explicó que el objetivo es fortalecer la cultura de prevención, autocuidado y respuesta, además de identificar áreas de oportunidad entre autoridades, empresas y brigadas.

Los organizadores señalaron que los vecinos del sector ya fueron informados mediante trípticos sobre el desarrollo del ejercicio, con el propósito de que sepan cómo actuar ante una emergencia real.

Brenda Segovia Vásquez, supervisora de Seguridad en IMMSA e integrante del CLAM, destacó que el comité está integrado por más de 40 empresas, cuyos recursos pueden utilizarse como apoyo durante una emergencia.

En la rueda de prensa también participó Enrick Arreola Herrera, del C4 de Frontera, quien resaltó la importancia de mantener la coordinación entre las corporaciones participantes.

Los organizadores reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse tranquila y no acercarse al lugar, ya que el ejercicio busca fomentar una mayor cultura de prevención y preparación.