Contratación constante en la región Centro

Empresas de la región Centro perfilan un buen cierre de año, con un proceso constante de contratación que inicio en el pasado mes de agosto y que, de acuerdo con la CTM Frontera, anticipa un incremento en los volúmenes de producción durante el primer trimestre de 2027.

Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, señaló que después de meses en los que las empresas mantuvieron a la baja los niveles de contratación, el pasado mes de agosto comenzaron a incorporar trabajadores de manera semanal.

Explicó que no se trata de contrataciones masivas de 80, 150 o 200 personas, como ocurría anteriormente, sino de ingresos constantes de hombres y mujeres en diferentes empresas de la región Centro.

El dirigente sindical destacó que la rotación laboral se encuentra por debajo de 1 por ciento a pesar de esto, las compañías ya no sólo cubren las pocas bajas que tienen, sino que están contratando personal adicional.

Consideró que este comportamiento continuará durante el cierre de este año y adelantó que después de noviembre podrían conocerse noticias importantes relacionadas con la actividad industrial.

Dijo que las empresas comenzarán a planear con sus clientes los volúmenes de producción para 2027 a partir del mes de diciembre, cuando anteriormente esta planeación se realizaba durante enero y febrero.

Esta modificación responde a la posibilidad que los pedidos aumenten de manera repentina. Como ejemplo, mencionó que algunos productos de hierro gris o aluminio pueden pasar de requerimientos de 15 a 60 por ciento, un incremento que las empresas no pueden atender de inmediato si no cuentan con suficiente personal.

"Lo que nos dice este fenómeno es que las empresas empiezan a preparar para que a partir del primer trimestre del 2027, veamos un incremento en los volúmenes de producción de las empresas".

Mario Dante Galindo calificó el escenario como un cuadro de "positivismo, de cambio, de mejora y estabilidad", luego de años en los que las empresas operaron con bajos volúmenes de producción.