Vandalizan monumento a Alonso de León en Monclova

A pocas semanas de haber sido rehabilitado, el monumento dedicado a Alonso de León, ubicado en la plaza que lleva su nombre, detrás de la Presidencia Municipal, fue vandalizado con pintura negra.

La placa donde aparece el nombre del personaje y parte de su reseña histórica presenta diversos rayones y grafitis, una afectación que quedó a la vista de quienes transitan por este espacio público.

El área verde se localiza entre las calles Venustiano Carranza y De la Fuente, y había sido rehabilitada por el municipio previo a los festejos por el 337 aniversario de la fundación de Monclova.

En este sitio se realizó una ceremonia el pasado 12 de agosto como parte de las actividades conmemorativas; sin embargo, semanas después, la placa luce nuevamente afectada por actos de vandalismo.

El deterioro del monumento se suma a otros casos registrados en espacios públicos de la ciudad. En la colonia Petrolera, por ejemplo, fue robado en una ocasión el busto de Lázaro Cárdenas, mientras que otros monumentos también han sido afectados con pintura.

Alonso de León es reconocido como fundador de Monclova. El 12 de agosto de 1689 estableció Santiago de la Monclova, por lo que su figura está ligada directamente al origen e identidad histórica de la ciudad.

En su honor se encuentra la plaza que lleva su nombre y el municipio entrega anualmente la Presea Alonso de León, como reconocimiento a ciudadanos e instituciones que han contribuido al desarrollo y prestigio de Monclova.