CANACO Monclova garantiza ofertas reales en el Buen Fin 2025

Da inicio el Buen Fin, por lo que a partir de este jueves comercios de la localidad ofrecerán descuentos que van del 20 hasta el 80 por ciento en diferentes artículos, donde la Cámara Nacional de Comercio garantiza que los descuentos que se ofrecerán durante esta campaña comercial sean reales.

El presidente de CANACO Monclova, Oscar Mario Medina Martínez, mencionó que los establecimientos participantes ya se encuentran listos para recibir a los consumidores con una buena participación de negocios.

Señaló que para esta edición se realizó un registro en línea, con la finalidad de conocer el número real de los comercios participantes y los descuentos que otorgan, para garantizar que se ofrezcan ofertas reales. Indicó que tanto la Secretaría de Economía y la PROFECO supervisarán las promociones durante el Buen Fin, para garantizar que las ofertas sean legítimas y proteger al consumidor ante cualquier irregularidad.

A pesar de no contar con un número de comercios participantes en la región, el Presidente de la Cámara de Comercio señaló que se tuvo una buena respuesta y considera que se tiene un mayor número que en anteriores emisiones. "No tenemos el número exacto porque el registro fue en línea, sin embargo en la cámara estuvimos apoyando al registro de varios negocios, y vemos que se tuvo buena respuesta de los comerciantes".

Sobre el tema de seguridad, el presidente de CANACO informó que se implementará un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, con el objetivo de mantener el orden y evitar incidentes en zonas de alta afluencia. "Sabemos que habrá aglomeraciones por productos de alta demanda, por eso pedimos a la población cuidarse al ingresar a las tiendas, proteger sus carteras, bolsos y cuidar su dinero, habrá presencia de seguridad en las zonas más concurridas para prevenir que delincuentes aprovechen la ocasión".

Medina Martínez añadió que se prevé una mayor participación de consumidores este año, ya que cada vez más personas aprovechan las facilidades de pago a meses sin intereses y los descuentos atractivos.