Coahuila

Gobierno Municipal de Monclova ofrece descuentos en impuesto predial 2026

Carlos Villarreal destaca la importancia de la recaudación para mejorar servicios e infraestructura.

Por Staff / La Voz - 04 enero, 2026 - 08:13 a.m.
      Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y fortalecer la capacidad de inversión del municipio, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal invita a las y los contribuyentes a aprovechar el programa de descuentos en el pago del impuesto predial 2026.

      El esquema contempla 15 % de descuento en enero, 10 % en febrero y 5 % en marzo, con el propósito de fomentar el cumplimiento oportuno de esta contribución y generar mayores recursos para obras y acciones en beneficio de la ciudad.

      Además, se encuentran habilitados módulos de pago en los siguientes puntos, con horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde:

      ? Soriana Anáhuac

      ? SIMAS Monclova–Frontera

      ? Mall Paseo Monclova

      ? CEDIF Norte

      ? CEDIF Sur

      ? Recaudación de Rentas

      El alcalde Carlos Villarreal destacó que una mayor recaudación permite fortalecer los servicios y la infraestructura de la ciudad: "Invitamos a las y los monclovenses a aprovechar estos descuentos. Cuando más personas cumplen con el pago del predial, el municipio cuenta con mayores recursos para seguir invirtiendo en obras y servicios para nuestra gente", señaló.

      El alcalde reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuya coordinación con el Gobierno Municipal ha permitido fortalecer las finanzas y avanzar en proyectos estratégicos para Monclova.

      El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de administrar los recursos públicos con responsabilidad y transparencia, en beneficio de las familias monclovenses.

