Gobierno Municipal de Monclova ofrece descuentos en impuesto predial 2026

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y fortalecer la capacidad de inversión del municipio, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal invita a las y los contribuyentes a aprovechar el programa de descuentos en el pago del impuesto predial 2026.

El esquema contempla 15 % de descuento en enero, 10 % en febrero y 5 % en marzo, con el propósito de fomentar el cumplimiento oportuno de esta contribución y generar mayores recursos para obras y acciones en beneficio de la ciudad.

Además, se encuentran habilitados módulos de pago en los siguientes puntos, con horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde:

? Soriana Anáhuac

? SIMAS Monclova–Frontera

? Mall Paseo Monclova

? CEDIF Norte

? CEDIF Sur

? Recaudación de Rentas

El alcalde Carlos Villarreal destacó que una mayor recaudación permite fortalecer los servicios y la infraestructura de la ciudad: "Invitamos a las y los monclovenses a aprovechar estos descuentos. Cuando más personas cumplen con el pago del predial, el municipio cuenta con mayores recursos para seguir invirtiendo en obras y servicios para nuestra gente", señaló.

El alcalde reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuya coordinación con el Gobierno Municipal ha permitido fortalecer las finanzas y avanzar en proyectos estratégicos para Monclova.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de administrar los recursos públicos con responsabilidad y transparencia, en beneficio de las familias monclovenses.