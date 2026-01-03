Contactanos
Coahuila

Mujer gravemente herida tras ser arrollada por tren en Ramos Arizpe

Paramédicos estabilizaron a la víctima en el lugar antes de trasladarla al hospital.

Por Monserrat Rodarte - 03 enero, 2026 - 09:41 a.m.
Mujer gravemente herida tras ser arrollada por tren en Ramos Arizpe
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ramos Arizpe, Coahuila.- Una mujer de aproximadamente 30 años resultó gravemente lesionada luego de ser arrollada por el tren, en un hecho ocurrido la noche de este viernes a la altura de la parte trasera del parque industrial Santa María.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el alertamiento se recibió a través del sistema de emergencias, por lo que paramédicos se trasladaron de inmediato al sitio. Al arribar, localizaron a la víctima a un costado de las vías férreas, presentando lesiones de consideración.

      Acciones de la autoridad

      Debido a la gravedad de su estado de salud, la mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia en código rojo al Hospital General, donde permanece bajo atención médica.

      Investigación en curso

      Autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias a fin de esclarecer cómo ocurrió el accidente.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados