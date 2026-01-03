Mujer gravemente herida tras ser arrollada por tren en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Una mujer de aproximadamente 30 años resultó gravemente lesionada luego de ser arrollada por el tren, en un hecho ocurrido la noche de este viernes a la altura de la parte trasera del parque industrial Santa María.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el alertamiento se recibió a través del sistema de emergencias, por lo que paramédicos se trasladaron de inmediato al sitio. Al arribar, localizaron a la víctima a un costado de las vías férreas, presentando lesiones de consideración.

Acciones de la autoridad

Debido a la gravedad de su estado de salud, la mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia en código rojo al Hospital General, donde permanece bajo atención médica.

Investigación en curso

Autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias a fin de esclarecer cómo ocurrió el accidente.