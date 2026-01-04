Aumenta la venta de boletos para el Sorteo de Reyes en Monclova

Con el inicio del año también se renueva la esperanza de mejorar la situación económica y, para muchos, la confianza en la suerte se convierte en una alternativa para buscar un golpe de fortuna, lo que lleva al aumento en la demanda de sorteos de la lotería, particularmente el tradicional Sorteo de Reyes.

Durante los primeros días de enero se registra una mayor afluencia de compradores en los expendios de billetes, impulsada por la expectativa de comenzar el año con un premio que permita aliviar o transformar la economía familiar.

Alejandra Solís, encargada de una de las tiendas de venta de boletos ubicada en la zona centro de la ciudad, señaló que el Sorteo de Reyes es el que mayor interés genera entre la población al arrancar el año. "Nos preparamos con el sorteo de Reyes uno de los más solicitados al inicio del año, en este sorteo se están jugando 54 millones por en cuatro series; tocaría por serie 13 millones 500 mil pesos, ya si en un momento de suerte por cachito, ya libres les estarían pagando 627 mil 700 pesos, por 60 pesos que cuesta el cachito".

Solís subrayó que este sorteo es con el que tradicionalmente se inicia el año, uno de los más solicitado en este periodo. En el caso de Monclova, afirmó que la respuesta de la gente ha sido positiva, pues existe una clientela constante que mantiene viva la tradición. "Sí tenemos bastantita clientela de este sorteo; ya con los reintegros que obtenemos del día último los canjean por el del día 6 de Reyes", comentó.

Añadió que además existe un antecedente que alimenta la confianza de los compradores, ya que en anteriores ocasiones se ha tenido la suerte que caiga en Monclova el premio mayor de la lotería. Este panorama confirma que, al arranque del año, la ilusión de un mejor futuro económico impulsa a más personas a probar suerte y participar en uno de los sorteos más emblemáticos del calendario.