Mamá de Liah Fernanda pide oraciones por su hija

A través de su cuenta personal de Facebook, Carla Ramos pidió oraciones por la salud de su hija menor, Liah Fernanda Lucio Ramos, luego de que la niña resultara gravemente lesionada tras ser atropellada la noche del viernes en el municipio de Frontera.

Estado de salud y atención médica de la menor

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un presunto elemento circulaba por la Avenida Aviacion atropellando a la menor, quien quedo tendida en el asfalto, mientras que la unidad termino impactandose contra un poste. Vecinos del sector señalaron que el agente conducía a exceso de velocidad, una práctica que, aseguraron, es común entre unidades oficiales que transitan diariamente por el lugar.

Tras el atropellamiento, la menor fue trasladada de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, donde permanece bajo atención médica especializada.

"Les pido que oren mucho por mi niña, por favor. Su nombre es Liah Fernanda Lucio Ramos. Por favor, ténganla en sus oraciones para que se mejore", escribió la madre en su mensaje, el cual generó miles muestras de apoyo y solidaridad en redes sociales.