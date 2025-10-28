Oficina Recaudadora de Monclova anuncia importantes descuentos durante el Buen Fin

Con motivo del Buen Fin, la Oficina Recaudadora de Rentas en Monclova anunció importantes descuentos en trámites vehiculares y licencias de conducir, con el objetivo de apoyar a los contribuyentes a ponerse al corriente en sus pagos.

El recaudador de rentas, Pablo González, informó que por indicaciones del gobernador Manuel Jiménez, se aplicarán rebajas especiales del 13 al 17 de noviembre, periodo durante el cual se ampliará la atención al público, incluyendo el sábado y domingo, para facilitar que más personas aprovechen los beneficios.

"Queremos que los contribuyentes puedan aprovechar esta oportunidad. Vamos a estar trabajando todo el fin de semana para atender a quienes deseen regularizar su situación. Los descuentos pueden alcanzar hasta un 60 por ciento menos en algunos casos, tanto en control vehicular como en licencias de conducir", destacó González.

El funcionario señaló que esta iniciativa se suma al esfuerzo estatal por abatir rezagos y ofrecer facilidades económicas a los ciudadanos, en sintonía con los descuentos que se aplican a nivel nacional durante el Buen Fin.

Finalmente, invitó a la población a acudir a las oficinas recaudadoras durante los días señalados para aprovechar las rebajas y evitar sanciones futuras, recordando que mantener los trámites al día brinda certeza y beneficios en diversos servicios.