Menor perdido en desfile cívico de Monclova genera preocupación entre asistentes

Un menor identificado como Alexander, alumno del CAM 24 y quien padece una condición especial, generó preocupación entre asistentes durante el desfile cívico-deportivo luego de ser visto caminando solo entre la multitud.

El niño, aparentemente desorientado, se acercó a un puesto de tacos ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en cruce con Guerrero Sur, donde pidió comida porque tenía hambre.

Al notar su situación, ciudadanos que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y retenerlo de manera segura, mientras solicitaban la presencia de un elemento de seguridad para que el menor pudiera ser resguardado en lo que localizaban a sus familiares.

Cuando el policía arribó al punto, intentó brindarle apoyo; sin embargo, Alexander se asustó y corrió, perdiéndose nuevamente entre la multitud que seguía concentrada por el evento cívico, lo que aumentó la inquietud de quienes intentaban ayudarlo.

Se pidió el apoyo de la comunidad a través de redes sociales, notificando al propio CAM 24 sobre la situación del niño, quien seguía desplazándose solo por la zona del desfile.

No obstante, al finalizar el evento cívico no se confirmó públicamente si algún familiar logró localizarlo tras los reportes.

El caso generó un llamado a reforzar las medidas de cuidado y acompañamiento para menores con condiciones especiales durante eventos masivos, con el fin de evitar situaciones de riesgo como la vivida por Alexander.