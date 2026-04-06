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Coahuila

Desolado servicio de transporte público en Monclova

Los usuarios del transporte público en Coahuila reportaron esperas de más de 30 minutos.

Por Azucena Tenorio - 06 abril, 2026 - 09:51 a.m.
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      Usuarios del transporte público municipal e intermunicipal enfrentaron largas esperas este domingo 5 de abril, luego de que por más de media hora no pasaran unidades en distintos puntos de la ciudad, dejando sin servicio a decenas de personas.

      La situación se registró en plena jornada del Domingo de Resurrección, cuando, debido al periodo vacacional, disminuyó la circulación de unidades, afectando principalmente a quienes necesitaban trasladarse por motivos laborales o personales.

      Las paradas más afectadas

      Entre los puntos más afectados se encontró la parada ubicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la de la Escuela Secundaria Técnica No. 1, donde usuarios reportaron tiempos de espera superiores a los 30 minutos.

      Algunos ciudadanos optaron por permanecer en las paradas pese al clima frío y lluvioso, confiando en que eventualmente pasaría alguna unidad, mientras que otros decidieron tomar taxis para poder llegar a tiempo a sus destinos.

      Reacciones de los usuarios

      Usuarios señalaron que este tipo de situaciones se vuelve recurrente durante periodos vacacionales, por lo que hicieron un llamado a mejorar la frecuencia del servicio, incluso en días de menor demanda, para evitar afectaciones a la ciudadanía.

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