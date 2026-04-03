DIF Monclova apoyará a familias en situación vulnerable

Donará DIF despensas a 100 familias en situación vulnerable del oriente de Monclova con los alimentos recabados durante la carrera organizada por Simas, informó la presidenta del DIF Monclova, Manvi Sosa.

Detalló que entre los productos reunidos se encuentran frijol, lentejas, aceite, azúcar, entre otros artículos básicos, los cuales serán organizados en paquetes alimentarios.

"Recibimos estos productos, estamos muy agradecidos y ahora los vamos a compartir con quienes más lo necesitan", expresó.

La funcionaria explicó que con este apoyo se integrarán pequeñas despensas que serán entregadas a personas que, aunque no forman parte de algún programa social, enfrentan condiciones económicas difíciles.

"Vamos a formar pequeñas despensas para entregarlas a personas que no están dentro de algún programa; luego tenemos adultos mayores, personas con discapacidad o en situación vulnerable, pero a veces hay quienes no entran en estos esquemas y también lo necesitan", señaló.

Sosa indicó que se estima beneficiar a alrededor de 100 familias del sector oriente de Monclova, como parte de este esfuerzo solidario que busca atender a sectores que no siempre son alcanzados por los apoyos institucionales.

Finalmente, reiteró el compromiso del DIF de continuar canalizando este tipo de donaciones hacia quienes más lo requieren, fortaleciendo así el apoyo comunitario en la ciudad.