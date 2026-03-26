Fugas en infraestructura de agua en Coahuila generan alerta

El mal uso del agua y las fugas en la infraestructura provocan que hasta el 70 % del recurso se desperdicie en Coahuila, en un contexto de sequía que mantiene en alerta a las autoridades.

Así lo dio a conocer la directora de Áreas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Blanca Martínez Cepeda, quien señaló que el problema combina prácticas inadecuadas de la población y el deterioro de las redes de distribución.

Mencionó que gran parte de estas pérdidas se originan en tuberías antiguas y obsoletas que requieren mantenimiento, situación que ya es atendida por los organismos operadores en la entidad.

Ante este panorama, la funcionaria indicó que se han reforzado acciones para fomentar el cuidado del recurso a través del programa Cultura del Agua, enfocado en todos los sectores de la población.

"La idea es que desde niños hasta adultos aprendan a economizar el agua, a minimizar su uso y a entender su valor", dijo.

Martínez Cepeda advirtió que la problemática se agrava por la falta de lluvias, lo que limita la captación y recuperación del agua que se consume diariamente.

Finalmente, subrayó que el agua es un recurso esencial en todas las actividades, por lo que su uso responsable resulta clave ante el panorama actual.