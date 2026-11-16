La crisis operativa y laboral de Altos Hornos de México (AHMSA) impacta directamente en el retiro de los obreros de la región Centro, quienes enfrentan un desplome de más del 50 % en el monto de sus pensiones al alcanzar los 60 años de edad.

El vicepresidente del Grupo de Defensa Laboral, David Perales Fierro, denunció que la falta de cotización regular y los ajustes salariales mermaron el cálculo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para fijar el pago mensual a los trabajadores en etapa de jubilación.

El directivo explicó que los operarios que mantenían un salario base de cotización aproximado a los 1,500 pesos diarios durante sus años de actividad productiva continua, hoy están recibiendo montos de retiro calculados sobre bases inferiores a 600 pesos.

"Es un golpe muy severo para los compañeros de 55 años en adelante que ya están llegando a los 60. Les está bajando su pensión a más de la mitad. Este tema ya lo ingresamos de manera formal ante las autoridades en la Ciudad de México, pero lamentablemente no hemos obtenido ninguna respuesta", recriminó Perales Fierro.

El vocero sindical señaló que, si bien el sector de adultos mayores cuenta con este ingreso como único sustento familiar, la drástica reducción les impide hacer frente al costo de vida actual en la región, agravando el panorama de desempleo y desintegración familiar.

Finalmente, Perales Fierro indicó que la mesa directiva de la organización mantendrá las gestiones ante las dependencias federales competentes para revisar las tablas de cotización de los trabajadores afectados y revertir la pérdida en sus percepciones de retiro.