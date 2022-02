Detectan a niños con ansiedad y enojo

La parroquia Sagrada Familia ha detectado casos de niños con ansiedad y enojo provocado por la pandemia del Covid-19, el Padre Jorge Salvador Guzmán dijo que los están apoyando por medio de la catequesis una vez que ésta se abrió a los menores de edad.

El Vicario de la Diócesis de Saltillo en la región centro, mencionó que aunque en los programas que maneja en pro de la salud mental en su mayoría son adultos, pero si han detectado casos en las iglesias.

"Cómo institución hemos visto cómo ha crecido en el caso de los niños cierto nivel de ansiedad, de enojo y de cierta agresión, esto porque perdieron mucho tiempo de ir a la escuela de forma presencial, y sobre todo de los que no han asistido todavía"

Señaló que no hay algunos que siguen encerrados porque la preocupación de sus papás es muy grande, además todavía no cuentan con sus vacunas contra el Covid-19 ya que no cuentan con los recursos para viajar a Estados Unidos a que se las apliquen.

"Lo que estamos haciendo con la Iglesia es que hace mucho tiempo se retomó la atención en la catequesis, es una forma de apoyar a que los niños vuelvan a la nueva normalidad. Junto a esto, no existe la ayuda de los mismos catequistas o a veces los papás piden que los menores participen en las actividades de la iglesia".