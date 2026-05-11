MONCLOVA, COAH.- – Tras varias horas de incertidumbre y tensión, Alfredo Reyna, ex obrero y figura reconocida en el reciente movimiento laboral, fue puesto en libertad junto con el resto de los trabajadores que habían sido detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Reyna salió de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado portando un cabestrillo improvisado y mostrando signos de fatiga, pero con un semblante de victoria. A las afueras, fue recibido entre abrazos y consignas de apoyo por parte de familiares y compañeros que montaron una guardia permanente exigiendo su liberación.

En sus primeras declaraciones tras cruzar la puerta de salida, Reyna aseguró que el trato recibido durante su detención fue parte de un proceso de investigación de rutina, aunque no ocultó las secuelas físicas del enfrentamiento previo con las autoridades. "Estamos bien, raza. Nos tumbaron, pero no nos doblegan", afirmó Reyna ante los medios de comunicación presentes.

El activista señaló que presenta lesiones en el brazo y la rodilla, por lo que anunció que se someterá a estudios médicos detallados para descartar afectaciones mayores derivadas de la agresión sufrida durante el arresto.

A pesar de la movilización policial que derivó en la detención de los nueve trabajadores, Reyna confirmó que no se han presentado cargos formales en su contra. Según su testimonio, el tiempo bajo custodia se utilizó principalmente para la toma de datos generales, direcciones y la integración de un expediente informativo.