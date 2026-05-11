SIMAS Frontera regulariza tomas clandestinas de agua

FRONTERA, COAHUILA.- El consumo de agua se ha incrementado en todos los sectores de Frontera y el ejido Fresnillo no ha sido la excepción, situación que llevó al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a detectar al menos 50 tomas clandestinas en esta comunidad.

El coordinador de SIMAS en Frontera, Moisés Asís, informó que actualmente ya se han regularizado 16 conexiones irregulares, mientras que el departamento de Cortes continúa trabajando en la eliminación de aquellas que permanecen fuera de la legalidad. "Hemos visto con el consumo que se está incrementando en todos los sectores, en el ejido no deja de ser la excepción y se detectaron tomas clandestinas", explicó.

Detalló que hasta el momento se han eliminado 15 tomas clandestinas de las 50 detectadas, además de que varios ciudadanos se han acercado de manera voluntaria para buscar regularizar su situación y cumplir con los requisitos establecidos por la dependencia.

El funcionario señaló que la intención principal no es generar sanciones, sino que los usuarios se pongan al corriente y eviten complicaciones mayores relacionadas con multas o suspensiones del servicio. Recomendó a los habitantes acudir directamente a las oficinas de SIMAS para revisar su caso particular y encontrar una solución antes de enfrentar consecuencias más severas. "Es mejor arreglar que tener problemas mayores", puntualizó.