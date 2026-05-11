Félix Rodríguez celebra avance de estudiantes en Frontera: Olimpiada del Conocimiento

FRONTERA, COAHUILA.- El municipio de Frontera destacó en la Olimpiada del Conocimiento al lograr que cinco estudiantes de nivel primaria avanzaran a la etapa estatal, posicionándose entre los mejores resultados de la región.

El director de Educación Municipal, Félix Rodríguez Ramos, informó que los resultados son alentadores debido a la alta participación que existe en este concurso académico a nivel estatal y regional.

"De los 2 mil 500 niños que participan del municipio de Frontera, pasaron 5 menores de edad por sus conocimientos y su capacidad; van a pasar a la etapa estatal, donde pasan un promedio de 80 niños en todo el estado", señaló.

Explicó que en Coahuila participan alrededor de 50 mil estudiantes en esta evaluación, mientras que en la Región Centro son cerca de 7 mil alumnos de sexto grado quienes presentan esta prueba.

Los estudiantes que lograron avanzar fueron Rogelio Nicolás y Miranda Villalobos, de la escuela Vicente Guerrero; Karol Nicole Flores Martínez y Edric Jonathan Medina García, de la escuela Vasconcelos; Santiago García Contreras, de la primaria Ferrocarriles; y Sofía Medina Barrera, de la Venustiano Carranza.

Rodríguez Ramos destacó que este logro es resultado del trabajo constante desde los primeros años de primaria, aunque reconoció especialmente la labor de los docentes de sexto grado, quienes reforzaron los conocimientos y detalles finales para que los alumnos alcanzaran este importante paso.

Mencionó que los menores ahora representarán con orgullo a sus escuelas y al municipio de Frontera en la siguiente fase estatal, donde competirán con los mejores estudiantes de Coahuila.

Reconoció también el esfuerzo, disciplina e interés que cada alumno puso durante su preparación académica para alcanzar este resultado.