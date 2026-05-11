Claudia Garza fortalece su proyecto de campaña con el respaldo ciudadano

Sabinas, Coahuila (11 de mayo 2026).- Al concluir la primera semana de campaña, Claudia Garza, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, en el tercer distrito electoral, mantiene el mismo ritmo intenso de trabajo con una agenda llena de reuniones ciudadanas, recorridos casa por casa, actividades de contacto directo y encuentros con diversos sectores de la población, fortaleciendo así su proyecto rumbo al Congreso del Estado de Coahuila.

La candidata destacó que el respaldo que ha recibido durante estos primeros días de campaña la motiva a seguir adelante con una campaña cercana, de respeto y enfocada en las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

"Las primeras encuestas nos colocan como la opción mejor posicionada, y eso lejos de confiarnos, nos da más ánimo para seguir trabajando con mayor compromiso, escuchando a la gente y enriqueciendo nuestro proyecto con cada propuesta ciudadana", expresó y añadió que el sábado en el megracrucero fue motivante ver tanto apoyo.

Claudia Garza reiteró que su campaña se basa en el diálogo directo con la población y en la construcción de propuestas reales que respondan a las necesidades de las familias del tercer distrito electoral. Asimismo, destacó el respaldo y la confianza que ha recibido en los 11 municipios que conforman el Distrito 03, asegurando que ese apoyo ciudadano será fundamental para alcanzar el triunfo el próximo 7 de junio.

Este lunes, además de sostener diversas reuniones de trabajo y encuentros ciudadanos, la candidata recorrió calles de Sabinas, donde, además de hacer entrega de su propaganda de campaña y escuchar de primera mano las inquietudes de la población, estableció compromisos. Por la tarde llevó a cabo reuniones y toca toca en el municipio de Progreso.