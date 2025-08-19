Audiencia revela detalles del conflicto financiero en Castaños, Coahuila

Un conflicto originado por el cobro de préstamos de una financiera escaló hasta los tribunales, luego de que Fabiola Dorali "N" fuera detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, tras girarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de lesiones leves dolosas y amenazas, en perjuicio de Alma Leticia "N".

La detención se llevó a cabo el pasado lunes 18 de agosto en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Independencia Sur, en Castaños, Coahuila, como parte de la causa penal 703/2025.

Durante la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público detalló que los hechos ocurrieron el martes 24 de junio alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando Alma Leticia acudió, acompañada de otra mujer identificada como Norma, al domicilio de Fabiola para solicitarle un comprobante de pago relacionado con la financiera "Mi Casita".

Según el relato de la víctima, Fabiola ya no trabajaba formalmente para dicha financiera, pero continuaba cobrando pagos a otras mujeres que participaban en el esquema, sin entregarles comprobantes ni justificar el destino del dinero.

Al llegar al domicilio, fue el padre de Fabiola quien salió inicialmente a recibirlas, pero minutos después llegó la imputada, quien de inmediato se mostró agresiva. De acuerdo con Alma Leticia, Fabiola se negó a entregar cualquier comprobante y la agredió verbal y físicamente, advirtiéndole que si regresaba "le iría peor".

"No te voy a enseñar nada y te voy a partir tu madre", habría dicho Fabiola antes de golpear a la víctima, según lo expuesto en la audiencia.

Ante los señalamientos, Fabiola optó por guardar silencio, mientras su defensa manifestó la intención de llegar a una salida alterna. Como parte de la reparación del daño, la imputada realizó un pago único de 10 mil pesos a la víctima, con lo cual se le permitió continuar su proceso en libertad.

La jueza del caso le advirtió a Fabiola que no podrá acercarse ni molestar a la víctima, recordándole que el proceso no ha concluido y que cualquier nuevo incidente podría agravar su situación legal.