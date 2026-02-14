Detienen a presunto ladrón de viviendas en construcción en Monclova

Mediante el uso de tecnología aérea y labores de inteligencia, autoridades lograron ubicar y detener a un presunto responsable de robos en viviendas en construcción en Monclova.

El operativo fue resultado del trabajo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal, corporaciones de Seguridad Pública y áreas de Inteligencia, lo que permitió la localización y captura del individuo señalado por su probable participación en diversos robos.

El sujeto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente; además, se aseguraron objetos relacionados con los hechos que se le imputan.

Acciones de la autoridad

Autoridades municipales reiteraron su compromiso con la seguridad y la protección del patrimonio de las familias de Monclova, destacando que se continuará trabajando de manera coordinada para combatir la delincuencia.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez compartió que la seguridad sigue siendo una prioridad para su administración. "En seguridad, ni un paso atrás", expresó al informar sobre los resultados del operativo.

Añadió que el municipio mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y la Fiscalía para fortalecer la tranquilidad de la población.

Detalles confirmados

El edil destacó que la tecnología se ha convertido en una aliada clave para reforzar las estrategias de vigilancia y respuesta inmediata. "La tecnología es una gran aliada para fortalecer la seguridad en Monclova, por eso invertimos en herramientas que nos permiten actuar con mayor rapidez y eficiencia", afirmó.

Finalmente, resaltó que en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y bajo el Modelo Coahuila de Seguridad, se reafirma que la protección de las familias continuará siendo una prioridad en el municipio.