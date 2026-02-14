Menor de Frontera podría perder parte de la lengua tras accidente en kínder de Piedras Negras

FRONTERA, COAH.— Un menor originario del municipio de Frontera se encuentra en riesgo de perder parte de la lengua tras sufrir un accidente dentro de un jardín de niños en la ciudad de Piedras Negras, hecho que ha encendido la preocupación entre sus familiares, quienes además temen que el incidente esté relacionado con presuntas situaciones de bullying.

El niño, originario de la colonia Sierrita en Frontera, se había mudado hace apenas un mes junto a sus padres a Piedras Negras en busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, lo que sería el inicio de una nueva etapa se convirtió en una situación crítica para la familia tras el suceso ocurrido el viernes dentro del plantel educativo.

De acuerdo con sus familiares, el menor sufrió una grave lesión en la lengua que le provocó un sangrado abundante que no lograba detenerse. Ante la emergencia, su madre, Guadalupe Villasana, lo trasladó a la clínica del IMSS en aquella ciudad; sin embargo, aseguran que no recibió la atención médica requerida.

Pablo Niño, familiar del menor, señaló que, ante la falta de atención en el IMSS, el niño fue llevado de urgencia a la Clínica Lupita, donde ingresó a quirófano debido a la gravedad de la herida y al intenso sangrado.

"Mi primito se accidentó en el kínder. Mi tía se fue a urgencias al IMSS, donde no lo quisieron atender, y de ahí se lo tuvieron que llevar a la Clínica Lupita, donde lo metieron a quirófano porque no le paraba el sangrado de su lengua. En realidad, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió en el kínder, ya que el niño sufría bullying", compartió la familia.

La situación económica de los padres, quienes son de escasos recursos, complica aún más el panorama. Aunque el alcalde del municipio donde ocurrió el hecho realizó una aportación para cubrir parte de la cirugía, aún falta reunir una cantidad considerable para solventar los gastos médicos que continúan acumulándose.

Desesperados, los familiares han recurrido a la solidaridad de la ciudadanía para solicitar apoyo económico que permita costear la atención del menor, quien continúa en tratamiento y bajo observación médica.

"No estamos acostumbrados a hacer este tipo de publicaciones, pero hoy necesitamos mucho de su ayuda. Con lo que gusten apoyar, desde un peso, será de gran bendición, ya que mi tía no cuenta con los recursos suficientes para el pago", compartieron.

Quienes deseen brindar apoyo pueden hacerlo a través de la tarjeta de Banco Azteca número 5265 5401 4354 5974, a nombre de Guadalupe Villasana Estrada, madre del menor.

Mientras tanto, la familia exige claridad sobre lo ocurrido dentro del plantel educativo y solicita a las autoridades correspondientes investigar a fondo el caso para determinar las circunstancias del accidente.