Comerciantes guardan "maquinitas" ante operativos de decomiso

Ante los recientes operativos de decomiso realizados por corporaciones de los tres niveles de gobierno, comerciantes del primer cuadro de la ciudad resguardaron las llamadas "maquinitas" tragamonedas que operaban en diversos establecimientos.

Autoridades sorprendieron ayer a locatarios con el retiro de los llamados minicasinos, por lo que zonas comerciales conocidas como "El Pasaje de Bomer", "La Fayuca" y otras plazas, donde existían espacios incluso exclusivos con hasta ocho maquinitas, ahora lucen sin ninguna máquina.

Asimismo, en banquetas de calles como Miguel Hidalgo y Miguel Blanco, donde era común observarlas al exterior de los negocios, dejaron de verse tras el despliegue de las autoridades.

La comerciante Erika Barrientos, quien tiene su negocio sobre la calle Hidalgo, señaló que al menos en su establecimiento fueron retiradas cuatro máquinas tragamonedas que tenía en renta, lo que representa una afectación económica.

"De aquí se llevaron cuatro; teníamos poco tiempo con ellas, pero estamos a lo que las autoridades decidan", expresó.

Comentó que estos aparatos representaban un ingreso adicional para los comercios, ya que atraían clientes y ayudaban a cubrir gastos.

"Era una distracción para la mente; las ganancias eran buenas, alcanzaban para cubrir los gastos; era mucha la gente que venía", explicó.

La comerciante añadió que, tras el operativo, notificó al propietario de las máquinas, quien le señaló que este tipo de acciones forman parte de los riesgos del negocio.

"Yo nada más le avisé al dueño, y dijo que estamos expuestos a eso; él ya sabe cómo es ese negocio", indicó.

De acuerdo con el resultado del operativo, se decomisaron alrededor de 18 máquinas tragamonedas, cifra que comerciantes consideran baja en comparación con la cantidad que había en el Centro, lo que hace suponer que muchos locatarios optaron por guardarlas antes de nuevas revisiones.

Pese a la afectación económica, comerciantes señalaron que continuarán trabajando con la mercancía permitida, confiando en que las ventas de otros productos les permitan mantener sus negocios abiertos.