Incendio consume pastizales en el arroyo La Encantada, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.— La tarde de este sábado se registró un incendio en el arroyo La Encantada, el cual se propagó con rapidez hacia áreas de pastizal cercanas a la colonia Jardines de Analco, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

Las condiciones climatológicas complicaron las labores de control, ya que las intensas ráfagas de viento avivaban constantemente las llamas, permitiendo que el fuego se extendiera sobre la maleza y la hierba seca del sector.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil municipal, informó que desde el primer reporte se activaron los protocolos correspondientes para evitar que el siniestro avanzara hacia zonas de mayor riesgo, incluyendo predios colindantes con áreas industriales.

Acciones de la autoridad

En las acciones de combate participan dos unidades del Cuerpo de Bomberos, así como una pipa de apoyo, cuyos elementos trabajan de manera coordinada para sofocar el incendio y contener su expansión.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, se estima la afectación de alrededor de medio centenar de hectáreas. Las autoridades señalaron que, una vez controlada la situación, se realizará una inspección para determinar las causas que originaron el fuego y cuantificar los daños.