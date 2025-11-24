Quejas por cacería anticipada contra paisanos en Carretera 57

Denuncian "cacería" anticipada contra paisanos en filtros de la Policía Federal Ministerial en la Carretera 57.

A pesar de que aún no inicia la temporada de mayor afluencia, ya se registran quejas por parte de conductores procedentes de Estados Unidos.

En videos difundidos en redes sociales, usuarios aseguran que los paisanos están siendo detenidos antes de llegar a Monclova, a la altura del municipio de Escobedo, donde los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) les aplican revisiones exhaustivas y prolongadas.

Ahí les ordenan bajar todas sus pertenencias para revisarlas a detalle, lo que ha generado molestia y retrasos de varias horas.

Una usuaria identificada como "Ime" publicó un video donde se observa una extensa fila de vehículos, en su mayoría con placas del estado de Texas, esperando pasar el filtro de revisión. "Imagínate venir bien contentos y durar horas en estos chequeos; traían hambre. Esto sucede antes de llegar a Monclova", escribió la ciudadana al compartir el material.

En las imágenes se aprecia cómo los pasajeros son bajados de sus unidades mientras los agentes abren puertas, revisan artículos personales, mueven y desordenan mercancías en busca de supuestas irregularidades.

La escena muestra tensión y frustración entre las familias que solo buscan continuar su trayecto hacia el interior del país. Los usuarios que frecuentemente circulan por la Carretera 57, consideran estas acciones como una "cacería" anticipada contra paisanos que cada año cruzan por la región para visitar a sus familias durante las fiestas decembrinas.