Detienen a cinco presuntos delincuentes en Monclova

El uso de drones y herramientas de inteligencia ha permitido la detención de al menos cinco presuntos delincuentes en Monclova, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

El funcionario destacó que estas acciones han sido posibles gracias a la implementación de tecnología de vanguardia adquirida con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

"Hemos tenido muchos tipos de acciones que se han ejecutado de manera eficiente gracias a este tipo de herramientas que van a la vanguardia, como la tecnología y la inteligencia que se adquirieron precisamente con ese objetivo: prevenir y resolver cualquier incidencia", señaló.

Explicó que recientemente se logró ubicar y detener a una persona que sustraía objetos en el sector norte de la ciudad, gracias a reportes ciudadanos y al seguimiento realizado mediante herramientas tecnológicas y la colaboración entre la Policía Investigadora y las corporaciones municipales.

Tras ubicar al presunto responsable, se procedió a su detención y se presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió iniciar el proceso legal en su contra.

López indicó que estas herramientas también han sido clave para esclarecer responsabilidades en accidentes viales, prevenir delitos y realizar detenciones, sumando alrededor de cinco acciones relevantes en los últimos dos meses gracias a la estrategia de inteligencia que se opera desde el C2.

El uso de drones se concentra principalmente en zonas consideradas de mayor riesgo o con focos rojos en materia de seguridad, como Colinas de Santiago, Cañada, Campanario y el sector Oriente de la ciudad.

"Nos ayudan a poder ver y prevenir cualquier incidencia; además, cuando la ciudadanía observa la presencia de unidades y drones, esto también funciona como un elemento disuasivo", puntualizó el regidor.

Finalmente, reiteró que la tecnología continuará utilizándose como parte de la estrategia de seguridad para reforzar la vigilancia y prevenir delitos en distintos sectores de Monclova.