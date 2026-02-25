Detienen a foráneos en cateos realizados en Monclova

En tres cateos realizados en las últimas dos semanas en Monclova, se ha detectado la participación de personas que no son originarias de la ciudad y que vienen de paso para realizar actividades ilícitas en la ciudad. El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el cateo más reciente se llevó a cabo en la Zona Centro, donde se logró el decomiso de sustancias tóxicas y la detención de dos personas. Explicó que, de acuerdo con las investigaciones, los señalados no son vecinos de los sectores intervenidos, sino personas foráneas que llegan temporalmente e intentan establecer actividades ilegales, principalmente relacionadas con drogas. "Son personas que están aquí de paso y que vienen y tratan de hacer estas actividades ilícitas y que hoy por hoy en nuestra ciudad no caben", señaló. Precisó que estos operativos se realizan en coordinación con autoridades del Gobierno Federal y Estatal, mientras que la Policía Municipal participa como apoyo operativo para ejecutar las órdenes correspondientes. Indicó que los cateos derivan de investigaciones formales y denuncias ciudadanas, las cuales siguen siendo la herramienta principal para mantener la eficiencia en materia de seguridad. Asimismo, destacó que este tipo de procedimientos son ordinarios y forman parte de las estrategias permanentes para salvaguardar el orden en el municipio. Reiteró que en Monclova no existe tolerancia hacia acciones delictivas que afecten la tranquilidad de la ciudad, particularmente aquellas que ponen en riesgo la salud de adolescentes. Finalmente, subrayó que son más los ciudadanos comprometidos con el bienestar de la ciudad que quienes intentan perjudicarla, y reconoció que gracias a las denuncias se pueden llevar a cabo las investigaciones y operativos que permiten retirar de circulación sustancias ilegales y detener a los responsables.

