FGEC alerta sobre fraudes financieros en Monclova: recomendaciones para el Buen Fin

Ante el incremento del flujo de dinero y las actividades comerciales por la temporada del Buen Fin, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) en la Región Centro emitió una serie de recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes financieros o delitos patrimoniales.

El delegado de la dependencia, Everardo Lazo Chapa, alertó especialmente sobre los riesgos que existen al realizar operaciones de compraventa a través de redes sociales como Facebook o Marketplace, donde suelen ofertarse artículos a precios muy por debajo de su valor real con el fin de engañar a los compradores.

"Le pedimos a la ciudadanía que si realiza compras en línea sean exclusivamente en sitios autorizados o certificados. En caso de pactar una venta por Marketplace, la recomendación principal es no realizar ningún tipo de depósito o transferencia previa para 'apartar' o separar el producto", advirtió el funcionario.

Recomendaciones para compras seguras

Lazo Chapa enfatizó que cualquier transacción entre particulares debe concretarse únicamente de forma presencial, citándose en lugares públicos y concurridos —como plazas o centros comerciales— donde se pueda verificar el estado físico de los artículos antes de realizar el pago correspondiente.

Asimismo, en el ámbito de las operaciones presenciales, la Fiscalía exhortó a los usuarios de la banca a acudir a los cajeros automáticos en horarios diurnos y en zonas de alta afluencia de personas, evitando hacer retiros de grandes sumas de dinero por la noche o en sitios aislados.

Vigilancia en zonas comerciales

El delegado recordó que la Policía Municipal, la Policía del Estado y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mantendrán presencia con patrullajes y vigilancia constante en los corredores bancarios y zonas comerciales de Monclova para brindar auxilio inmediato a la ciudadanía.